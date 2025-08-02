"نزيف في المخ".. نقل الفنان حمدي إسماعيل إلى العناية المركزة

نُقل الفنان حمدي إسماعيل إلى قسم العناية المركزة بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، تبيّن لاحقًا أنها نتيجة نزيف في المخ، الأمر الذي استدعى التدخل الطبي ووضعه تحت الملاحظة الدقيقة.

وبحسب مصادر مقربة من أسرة الفنان، أوضحت أن الفنان حمدي إسماعيل شعر بصداع شديد أثناء تواجده بمنزله في زهراء المعادي، ما دفع أسرته إلى نقله فورًا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة. وبعد الفحص والأشعة المقطعية، تبين وجود نزيف بالمخ تحت الشبكة العنكبوتية ، وقد قرر الأطباء إدخاله العناية المركزة كإجراء احترازي لضمان استقرار حالته، وإجراء قسطرة بالمخ لوقف النزيف.

وأكد الفريق الطبي المشرف على علاجه أن الحالة حتى الآن مستقرة، ويجري التعامل معها بحذر شديد وفقًا للبروتوكولات الطبية، مشيرين إلى أن النزيف لم يؤثر على الوعي أو الوظائف الحيوية، وأن الفنان واعٍ ويتجاوب مع المحيطين به بشكل طبيعي.

حمدي إسماعيل أحد الوجوه المتميزة في الدراما المصرية، وقدّم العديد من الأدوار المؤثرة في الأعمال الفنية.

من أبرز أعماله "العراف و مأمون وشركاه وليالي الحلمية وذئاب الجبل ونسل الاغراب والبرنس وحكيم باشا و الكتيبة 101".