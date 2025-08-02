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بعد القبض عليها..20 صورة لـ سوزي الأردنية مع نجوم الفن

08:24 م السبت 02 أغسطس 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    هدى المفتي وسوزي الأردنية
  • عرض 20 صورة
    سوزي في أحدث ظهور
  • عرض 20 صورة
    سوزي في العرض الخاص لفيلم الشاطر
  • عرض 20 صورة
    سوزي في العمرة
  • عرض 20 صورة
    سوزي مع الفنانة هنا
  • عرض 20 صورة
    سوزي مع بطلة الفيلم
  • عرض 20 صورة
    سوزي مع مونلي
  • عرض 20 صورة
    سوزي الاردنية مع نسرين أمين
  • عرض 20 صورة
    سوزي مع نسرين أمين
  • عرض 20 صورة
    سوزي وهنا الزاهد
  • عرض 20 صورة
    سوزي الأردنية
  • عرض 20 صورة
    هدى الإتربي أثناء تصوير 80 باكو
  • عرض 20 صورة
    هدى الاتربي مع سوزي
  • عرض 20 صورة
    هدى الاتربي مع سوزي
  • عرض 20 صورة
    سوزي وهدى المفتي
  • عرض 20 صورة
    هدى وسوزي
  • عرض 20 صورة
    هدى وسوزي
  • عرض 20 صورة
    هدى المفتي وسوزي
  • عرض 20 صورة
    سوزي الأردنية
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كتب- مروان الطيب:

تصدر اسم سوزي الأردنية مؤشرات البحث عقب إلقاء القبض عليها من قبل قوات الأمن بعد تقديم بلاغات ضدها تتهمها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، فضلاً عن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت سوزي خلال الفترة الماضية مع عدد من نجوم الفن في مناسبات مختلفة، وأثار حضورها العرض الخاص لفيلم الشاطر بطولة النجم أمير كرارة والفنانة هنا الزاهد موجة من الانتقادات.

وخلال السطور التالية أبرز الصور التي جمعت سوزي الأردنية مع نجوم الفن

سوزي الأردنية وهنا الزاهد

ظهرت سوزي الأردنية مؤخرا مع الفنانة هنا الزاهد، أثناء العرض الخاص لفيلم "الشاطر"، وحرصت هناعلى مشاركتها عدد من المقاطع على تطبيق تيك توك.

سوزي الأردنية وهدى المفتي

فاجأت الفنانة هدى المفتي جمهورها ومتابعيها بصورة مع سوزي الأردنية عبر حسابها على انستجرام وكتبت "قلبي يا قلبي"، أثناء تصوير مسلسل "80 باكو" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

سوزي الأردنية ونسرين أمين

استضافت الفنانة نسرين آمين هي وابنتها سوزي الأردنية وتشاركن العديد من الفيديوهات، مما أثار وقتها تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية مشاركة سوزي للفنانة نسرين أمين أحد الأعمال الفنية.

سوزي الأردنية مع هدى الإتربي

شاركت الفنانة هدى الإتربي جمهورها ومتابعيها على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور وفيديوهات تجمعها مع سوزي، وقامت هدى بمشاركتها أحد الفيديوهات على تطبيق ت توك.

سوزي الأردنية هدى الأتربي هدى المفتي هنا الزاهد
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