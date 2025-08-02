بعد القبض عليها..20 صورة لـ سوزي الأردنية مع نجوم الفن

كتب- مروان الطيب:

تصدر اسم سوزي الأردنية مؤشرات البحث عقب إلقاء القبض عليها من قبل قوات الأمن بعد تقديم بلاغات ضدها تتهمها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، فضلاً عن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت سوزي خلال الفترة الماضية مع عدد من نجوم الفن في مناسبات مختلفة، وأثار حضورها العرض الخاص لفيلم الشاطر بطولة النجم أمير كرارة والفنانة هنا الزاهد موجة من الانتقادات.

وخلال السطور التالية أبرز الصور التي جمعت سوزي الأردنية مع نجوم الفن

سوزي الأردنية وهنا الزاهد

ظهرت سوزي الأردنية مؤخرا مع الفنانة هنا الزاهد، أثناء العرض الخاص لفيلم "الشاطر"، وحرصت هناعلى مشاركتها عدد من المقاطع على تطبيق تيك توك.

سوزي الأردنية وهدى المفتي

فاجأت الفنانة هدى المفتي جمهورها ومتابعيها بصورة مع سوزي الأردنية عبر حسابها على انستجرام وكتبت "قلبي يا قلبي"، أثناء تصوير مسلسل "80 باكو" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

سوزي الأردنية ونسرين أمين

استضافت الفنانة نسرين آمين هي وابنتها سوزي الأردنية وتشاركن العديد من الفيديوهات، مما أثار وقتها تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية مشاركة سوزي للفنانة نسرين أمين أحد الأعمال الفنية.

سوزي الأردنية مع هدى الإتربي

شاركت الفنانة هدى الإتربي جمهورها ومتابعيها على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور وفيديوهات تجمعها مع سوزي، وقامت هدى بمشاركتها أحد الفيديوهات على تطبيق ت توك.