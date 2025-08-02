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أول ظهور بعد خروجها من المستشفى.. رزان مغربي على البحر

08:13 م السبت 02 أغسطس 2025
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    رزان مغربي من أحدث ظهور
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    رزان مغربي على انستجرام
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    رزان مغربي تستمتع بعطلتها الصيفية
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    رزان مغربي
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كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة والإعلامية رزان مغربي أنظار جمهورها ومتابعيها من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، عقب خروجها من المستشفى وتعرضها لإصابات عقب سقوط سقف قاعة في فندق أثناء تقديمها حفل.

ونشرت رزان مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلاله بفستان جذاب على البحر وكتبت: "الحياة كما ينبغي أن تكون، رغم كل الصعاب. ليست سوداء أو بيضاء أبدًا".

وكانت اخر مشاركات رزان مغربي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "طريق البداية" وسط نخبة من النجوم هم حسين فهمي، خالد سليم، ميس حمدان، نهال عنبر، تأليف وإخراج سامر خضر.

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