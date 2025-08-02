بعد ظهورها مع تامر حسني..آية سليم بإطلالة جريئة أمام برج إيفل

كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة آية سليم بعطلتها الصيفية في باريس، نشرت صور من رحلتها عبر حسابها على انستجرام.

وخطفت آية سليم الأنظار بإطلالة جذابة وظهرت وهي تلتقط العديد من الصور التذكارية أمام برج إيفل، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وظهرت مؤخرًا آية في أحدث كليبات النجم تامر حسني، وكانت آخر مشاركات آية سليم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "وبينا ميعاد ج2" عام 2024.

يذكر أن، آية سليم تشارك بفيلم "السلم والثعبان لعب عيال" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، أسماء جلالـ ظافر العابدين، قصة طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.