هنا الزاهد بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.. والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هنا الزاهد، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الشمس والروح".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسولة، باربي، قمر، أحلى واحدة، تحفة، جمالك، إيه الحلاوة دي".

ويعرض لـ هنا الزاهد، حاليا بالسينمات فيلم "الشاطر" وتجسد خلاله شخصية "كارميلا".

فيلم "الشاطر" من إخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.