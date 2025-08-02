أحدث ظهور لـ شيماء سيف.. والجمهور: "إيه الحلاوة دي" (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها من أحدث ظهور.

ونشرت شيماء، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الحلاوة دي، عسل يا شيمو، عسل وقمر، احلويتي كتير، إيه الجمال ده، واو جمالك، عسولة، أحلى شوشو، القمر".

يذكر أن، شيماء سيف شاركت في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إِش إش" مع مي عمر، وماجد المصري،و إدوارد، وهالة صدقي، و انتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، علاء مرسي، و إيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي.