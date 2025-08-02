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منة فضالي تنشر إطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.. والجمهور يُعلق (صور)

03:59 م السبت 02 أغسطس 2025
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كتبت- نوران أسامة:


شاركت الفنانة منة فضالي، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور عبر السوشيال ميديا.


ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ابتسم وعيش حياتك كما تشاء، فحبهم لن يرفعك إلى السماء، ولن يُلقيك كراهيتهم في الجحيم".


وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، روعة، حلوة كتير، جمال ودلال، ضحكتها مبتهزرش، الحلوة منة".


يُذكر أن، آخر أعمال منة فضالي كان مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، والعمل من إخراج محمد سامي.




منة فضالي الفنانة منة فضالي إطلالة منة فضالي
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