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عائشة بن أحمد تستعرض أناقتها بإجازتها الصيفية والجمهور يعلق (صور)

03:57 م السبت 02 أغسطس 2025
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كتب- هاني صابر:

استعرضت الفنانة عائشة بن أحمد، أناقتها خلال استمتاعها بإجازة الصيف من أحدث ظهور على السوشيال ميديا.

ونشرت عائشة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الشمس والرمال والقبلات".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما أجملك، جميلة، أجمل ما شافت عيني، جمالك، عسل أوي، الحلوة".

يُذكر أن، عائشة بن أحمد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "الغاوي"، بطولة: أحمد مكي، أحمد بدير، عمرو عبدالجليل، أحمد كمال، ولاء الشريف، ومن إخراج ماندو العدل.

عائشة بن أحمد إنستجرام
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