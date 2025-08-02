محامي شيرين يُعلن عن انتصار قضائي جديد ضد "روتانا"

كتب- مصطفى حمزة:

أعلن المحامي ياسر قنطوش، عن انتصار قضائي جديد لموكلته المطربة شيرين عبدالوهاب ضد شركة "روتانا".

وكتب محامي شيرين، عبر حسابه على فيسبوك: "انتصار جديد.. للفنانة شيرين على شركة روتانا، أصدرت محكمة النقض اليوم بتاريخ 2/8/2025 حكما في الطعن رقم 11834/ 95ق الصادر، بجلسه اليوم برفض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح الفنانة شيرين لكي يصبح نهائي واجب النفاذ".

وفي وقت سابق، أصدر محامي شيرين عبدالوهاب، بيانًا أعلن فيه تقدم موكلته ببلاغ ضد طليقها الفنان حسام حبيب، بسبب تصريحاته التي وصفها بـ "المسيئة" في أحد البرامج التليفزيونية خلال شهر رمضان الماضي.

وأوضح، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تقدمت بالبلاغ في شهر مارس، بعد أن سببت تلك التصريحات لها أضرارًا نفسية ومعنوية جسيمة، وهو ما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، علّق قنطوش على ما أُثير حول شيرين بعد ختام مشاركتها في مهرجان موازين الدولي، مؤكدًا أن هناك حملة ممنهجة تستهدف تشويه صورتها والتقليل من نجاحاتها، مضيفا "الفنانة شيرين عبدالوهاب تتعرض لحملة ممنهجة بات معروفًا من يقف وراءها، تهدف إلى التشويش على نجاحاتها والتقليل من أي إنجاز فني تحققه".