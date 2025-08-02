عبير صبري: "مروة صبري أول من نادت وطالبت الدولة بإغلاق التيك توك"

كتبت- نوران أسامة:

أشادت الفنانة عبير صبري، بشقيقتها الإعلامية مروة صبري، مؤكدة أنها أول نادت وطالبت الدولة بإغلاق التيك توك في مصر لسوء استعماله.

وكتبت عبير، عبر حسابها على فيسبوك: "وأحب أذكر أن الإعلامية مروة صبري أول من نادت وطالبت الدولة بإغلاق التيك توك في مصر لسوء استعماله وعدم وجود رقابة عليه..والناس هاجمتها وقتها دلوقتي الجميع بيطالب بنفس الشيء حفاظا على صورة مصر ونسائها المحترمات.. مروة صبري اللي دايما سابقة بخطوة".

وكانت عبير صبري، أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال في هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائما مصدر أمان لي وقوة".

يذكر أن، آخر أعمال عبير صبري مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.