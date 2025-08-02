كتب- هاني صابر:

شاركت كنزي ابنة النجم عمرو دياب، إطلالة جريئة لها مع صديقاتها خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت كنزي، الصور التي ظهرت فيها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الكثير من المرح".

على جانب آخر، كان عمرو دياب، قد طرح مؤخرا كليب "خطفوني" بمشاركة ابنته جانا من ألبومه الجديد "ابتدينا".

خطفوني كلمات تامر حسين ولحن عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي وميكس وماستر أمير محرس.

كما أحيا عمرو دياب، أمس الجمعة، حفلا غنائيا ضمن فاعليات مهرجان العلمين.