بـ"فستان جريء".. مي عمر تستمتع بإجازة الصيف والجمهور يغازلها (صورة)

كتب- هاني صابر:



شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف.



ونشرت مي، الصورة التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه الجمال ده، قمر، كل يوم تحلو، تحفة، جمالها، حلاوتك، الجمال عدى الكلام".



يُذكر أن، مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.