إعلان

الفنان محمود عامر يتعرض لحادث سير بسيارته ويروي ما حدث معه (فيديو)

02:12 م السبت 02 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حادث سيارة محمود عامر (4)
  • عرض 4 صورة
    حادث سيارة محمود عامر (1)
  • عرض 4 صورة
    حادث سيارة محمود عامر (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان محمود عامر، عن تعرضه لحادث سير بسيارته تسبب في حدوث كسر في زجاج سيارته.

ونشر عامر، فيديو لسيارته بعد الحادث، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله والشكر لله على كل شيء، دعواتكم".

وقال محمود عامر بالفيديو: "الحمد لله والشكر لله، في أقل من شهر الحادثة التانية، موتوسيكل دخل في جانب السيارة، والشخص ده مكفهوش اللي عمله، جاب الشومة وكسر الزجاج بتاع العربية، وحسبنا اله ونعم الوكيل".

وكان محمود عامر، احتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني العام الماضي 2024.

وعلق "محمود" وقتها عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "الحمد لله والشكر لله على نعم ربنا الكثيرة، عوض وترتيبات ربنا فوق ما نتخييل، وبكرة أحلى بإذن الله، الحب مفتاح الفرج، وبشر الصابرين".

وكتب في تعليق آخر "الحمد لله والشكر لله على كل شيء، تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا".

جدير بالذكر أن محمود عامر، شارك في الجزء الرابع من مسلسل "المداح" بطولة النجم حمادة هلال، وعُرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

حادث سير محمود عامر فيسبوك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بـ"فستان جريء".. مي عمر تستمتع بإجازة الصيف والجمهور يغازلها (صورة)

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان