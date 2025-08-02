الفنانة رحمة حسن تعلن اصابتها بالصلع وتروي ما حدث معها

كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة الشابة رحمة حسن، عن اصابتها بالصلع.

ونشرت رحمة، صورة لشعرها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شعري ابتدا يقع من الجذور ويقع أكتر بعد ما روحت عيادة في الزمالك والمفروض أنه أفضل حاجة موجودة.. كشفت وعملت التحليل المطلوبة كلها، كان شعري عادي خفيف تعبان لكن مش بيقع كام شعرة عادي".

وتابعت: "بعد ما روحت وعملت التحليل الدكتورة قالتلي كلها تمام ممكن بس الحديد نازل شوية، ممكن ناخد حديد، وهنعمل بلازمة من دمك يعني حاجة كويسة وآمان مية في المية! أوكي .. طبعا .. المهم روحت وسألتني الدكتورة قبل البلازمة بعد سحب الدم! أخبار الضغط بتاعك إيه، قولت مش عارفة، قالتلي طيب المهم عملت البلازمة و ميزوثاربي!، مش بلازمة بس! الكارثة أنه حططلي حقنة مينوكسيديل مع الحقنة وعملتها بالميزوثاربي!".

واستكملت: "وطبعا أنا معرفتش غير لما روحت البيت لأن كان ضربات قلبي غريبة وحاسة اني تعبانة ودماغي تقيلة، بشوف الفاتورة لقيته أنها حططلي مينوكسيديل بدون ما ترجعلي الأول وأنا كنت بس مفروض أعمل بلازمة فقط من دمي.. بس من ساعتها شعري بيقع كل يوم ومفيش بيبي هير بيطلع أصلا ولو طلع بيقع تاني على طول".

وأضافت: "لو أعرف من الأول مكنتش روحت أبدا .. لأنهم حطولي حاجة أول مرة استعملها بدون ما يرجعولي الأول .. وفي حاجة مهمة زي دي كان عندي ثقة قبل ما أروح لكن طبعا بعد اللي حصل مروحتش تاني أبدا وشعري فضل يقع من ساعتها.. أكتر وأكتر وكل الناس عارفة انك لو استعملت المينوكسيديل مينفعش يتوقف.. و هم عملوا الكارثة دي بدون ما يقولولي الأول حتى، ومن ساعتها وأنا شعري ونفسيتي في الأرض".