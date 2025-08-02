وفاء عامر تنفي سفرها للخارج: أنا داخل مصر وأثق في نزاهة القضاء

كتبت- منى الموجي:

نفت الفنانة وفاء عامر في بيان صحفي، شائعة سفرها خارج مصر، وهروبها من التحقيقات، والتي انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وفاء في بيان صحفي أنها داخل مصر ولم تسافر، وتابعت "أنا متواجدة داخل البلاد وأتابع سير التحقيقات"، وأعربت عن ثقتها في نزاهة القضاء المصري ودوره في كشف الحقيقة.



وكانت الفنانة وفاء عامر، تقدمت ببلاغات ضد صانعة المحتوى المعروفة باسم "مروة" على منصة "تيك توك"، بعد نشر الأخيرة مقاطع فيديو تتهمها بالتورط في أفعال تخالف القانون.



ولجأت الفنانة وفاء عامر إلى الجهات القانونية للدفاع عن اسمها ومسيرتها الفنية، مشددة على أن هذه الإدعاءات محاولة للنيل من سمعتها الشخصية والمهنية وإنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها.



كما أعلنت نقابة المهن التمثيلية، تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة الموجهة ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وأوضحت النقابة أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقًا من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم.



وأكدت النقابة أنها تواصلت مع وفاء عامر للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة تعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة.







