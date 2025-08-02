ماذا فعل محمد رمضان بعد ساعات من وقوع حادث مأساوي بحفله؟

كتبت- منى الموجي:

احتل اسم النجم محمد رمضان، قائمة الأسماء الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، بينها موقع X، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد وقوع حادث مأساوي بحفله في الساحل الشمالي مساء أول أمس الخميس 31 يوليو، والذي نتج عنه مصرع أحد الأشخاص، وإصابة آخرين.

صفحات رمضان شهدت تفاعلا كبيرا منه، إذ حرص بعد وقوع الحادث على مشاركة الجمهور أكثر من منشور، بينها فيديو قال فيه: "بقدم التعازي لأهل حسام ربنا يسكنه فسيح جناته ويصبر أحبابه وأصحابه وأهله ويشفي المصابين، ولما شفت الحدث وقفت الحفلة على طول واتعاملت زي أي إنسان، وبشكر الناس اللي دعت لحسام وزعلان من الناس الشمتانين، هيقابل ربنا شهيد راجل بيشوف شغله وأكل عيشه مش فاشل زيك قاعد، ودينك قالك الكلمة الطيبة صدقة".

رمضان قام أيضا أمس الجمعة 2 أغسطس بإحياء حفل غنائي جديد، وقام بالترويج له قبل إقامته بساعات، وأعاد نشر منشور للجهة المنظمة، إذ كتبت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن في انتظاركم، مع النجم محمد رمضان الليلة من الساعة 10 مساء حتى الرابعة صباحا، الحفل قائم كما هو مخطط له".

ونشر برنامج "Et بالعربي" مقطع فيديو للقطات مختلفة من الحفل، واستنكر الجمهور قيام محمد رمضان بإحياء الحفل بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث، وكتبوا "والموظف اللي اتوفى إمبارح، والعامل اللي مات إيه، تاني يوم عادي؟!".

وطرح عبر صفحاته أغنية "يلا يلا"، وردا على تعليقات البعض كيف يطرح أغنية بعد ساعات من وفاة عامل الألعاب النارية في حفله، ووقوع الحادث المأساوي، كتب "بالله عليكم بلاش مزايدات ده تعاقد مع شركة أجنبية ومقدرش ما أنزلش الأغنية في ميعادها، محدش بيقدر بلده ولا رجالته ولا جمهوره قدي".

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان حرص عقب وقوع الحادث على إنهاء الحفل، وقدم الاعتذار للحضور، معلنا وفاة أحد الأشخاص: "صعب نكمل، فيه واحد توفى.. بنعتذر للجميع، حبايبي إنتوا أهلي وناسي أفديكم بروحي والله".