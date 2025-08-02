فيفي عبده ترقص على أغنية "قلبو" لنانسي عجرم والأخيرة تعلق (فيديو)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها وهي ترقص على أغنية "يا قلبو" للمطربة اللبنانية نانسي عجرم.

ونشرت فيفي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا قلبه.. شوية دلع من اللي اتمنع".

وعلقت المطربة نانسي عجرم، على رقص فيفي عبده على أغنيتها، قائلة: "أيوة كدة يا فيفي".

يُذكر أن، فيفي عبده شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، وإخراج أحمد خالد موسى.