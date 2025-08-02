كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف في اليونان.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من جزيرة ميكونوس فى اليونان".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، قمر من يومك، صباح الورد، الحلوة، عسل يا إلهام".

يُذكر أن، إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.