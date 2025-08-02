إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ تفاصيل حادث حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي، مسلسل عن خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان بعنوان "أبو الملوك"، عنبة يلغي حفله في الساحل اليوم حدادًا على روح متوفي حفل رمضان، جينيفر لوبيز تنشر صور من كواليس زيارتها لمصر وحفل شرم الشيخوغيرها من الأخبار.