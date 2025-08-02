أمام برج إيفل.. 20 صورة منة فضالي تستمتع بالإجازة مع والدتها في باريس

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة منة فضالي الاستمتاع بالإجازة وعطلتها الصيفية في باريس.

ونشرت صور جديدة رفقة والدتها عبر حسابه على انستجرام، ظهرت خلالها أمام برج إيفل.

كما نشرت منة فضالي خلال الساعات القليلة الماضية صور أمام نهر السين.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر، الحلوة، جميلة، قمر الليالي اللي منور كل مكان، عسل أوي، أوعي تقعي في المياه".

يذكر أن، آخر أعمال منة فضالي مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.