إعلان

أمام برج إيفل.. 20 صورة منة فضالي تستمتع بالإجازة مع والدتها في باريس

10:00 ص السبت 02 أغسطس 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    الفنانة منة فضالي
  • عرض 21 صورة
    منة فضالي تتجول في شوارع فرنسا
  • عرض 21 صورة
    منة فضالي تتجول وتستمتع بوقتها في فرنسا
  • عرض 21 صورة
    منة فضالي تخطف الأنظار من أمام نهر السين
  • عرض 21 صورة
    منة فضالي تستمتع بالإجازة في فرنسا مع والدتها
  • عرض 21 صورة
    منة فضالي تستمتع بالإجازة في فرنسا
  • عرض 21 صورة
    منة فضالي تستمتع بالإجازة من أمام نهر السين
  • عرض 21 صورة
    منة فضالي تستمتع بعطلتها الصيفية
  • عرض 21 صورة
    منة فضالي تلتقط صور تذكارية أمام نهر السين
  • عرض 21 صورة
    منة فضالي على انستجرام
  • عرض 21 صورة
    منة فضالي على حمام السباحة
  • عرض 21 صورة
    منة فضالي في شوارع فرنسا
  • عرض 21 صورة
    منة فضالي في لقطة عفوية
  • عرض 21 صورة
    منة فضالي مع والدتها
  • عرض 21 صورة
    منة فضالي من أحدث ظهور
  • عرض 21 صورة
    منة فضالي من أمام نهر السين
  • عرض 21 صورة
    منة فضالي أمام كاتدرائية نوتردام
  • عرض 21 صورة
    منة فضالي
  • عرض 21 صورة
    منة فضالي أمام برج إيفل
  • عرض 21 صورة
    منة فضالي ووالدتها
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة منة فضالي الاستمتاع بالإجازة وعطلتها الصيفية في باريس.

ونشرت صور جديدة رفقة والدتها عبر حسابه على انستجرام، ظهرت خلالها أمام برج إيفل.

كما نشرت منة فضالي خلال الساعات القليلة الماضية صور أمام نهر السين.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر، الحلوة، جميلة، قمر الليالي اللي منور كل مكان، عسل أوي، أوعي تقعي في المياه".

يذكر أن، آخر أعمال منة فضالي مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

منة فضالي برج إيفل فرنسا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان