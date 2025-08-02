إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ملك قورة

خضعت الفنانة ملك قورة، لجلسة تصوير جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، إطلالة جريئة من داخل غرفتها بأحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام.

نجلاء بدر

خطفت الفنانة نجلاء بدر، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " مكاني المفضل منذ الطفولة".

منة فضالي

خطفت الفنانة منة فضالي، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نهر السين في فرنسا".

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة جريئة مرتدية فستان صيفي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا بلوكات للناس اللي تجيب وجع الراس، روقان".

ندى موسى

الفنانة ندى موسى ظهرت بملابس صيفية وسط البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي، إطلالة "سيلفي"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

مي عمر

الفنانة مي عمر، نشرت صورة لها مع صديقتها من أحدث ظهور لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت مرتدية نظارة.

انتصار

شاركت الفنانة انتصار، صورة لها من أحدث ظهور، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها وهي تضحك.

أسماء جلال

ظهرت الفنانة أسماء جلال، بإطلالة "سيلفي"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وارتدت خلالها "جيبة قصيرة".