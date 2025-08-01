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"شورت شانيل وأيس كريم".. بسمة بوسيل تستمتع على شواطئ سويسرا

10:32 م الجمعة 01 أغسطس 2025
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  • عرض 9 صورة
    بسمة بوسيل تستمتع بالاجازة في سويسرا
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    بسمة بوسيل تستمتع بوقتها في سويسرا
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    بسمة بوسيل تتجول في شوارع سويسرا
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    بسمة بوسيل على انستجرام
  • عرض 9 صورة
    بسمة بوسيل في سويسرا
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    بسمة بوسيل من أحدث ظهور
  • عرض 9 صورة
    بسمة بوسيل تستمتع بوقتها من أحدث ظهور
  • عرض 9 صورة
    بسمة بوسيل بالهوت شورت
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كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة بسمة بوسيل بإجازتها ونشرت صور جديدة من رحلتها في سويسرا عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت بسمة في الصور وهي تلتقط صور تذكارية على أحد الشواطئ، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وارتدت مجموعة من الإطلالات الكاجوال والرياضي، من بينها شورت من ماركة "شانيل"، وفستان أبيض قصير وقبعة أنيقة.

طرحت الفنانة بسمة بوسيل، ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والمكون من 6 أغاني، وهي: "أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، خسارة" "وصلتني شي أخبار، حلم".

وخاضت بسمة تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم بيج رامي، مع رامز جلال، بمشاركة محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

بسمة بوسيل سويسرا نجوم الفن
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