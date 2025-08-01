"مالك ياحمادة؟".. أحمد العوضي يرد على متابع وصف أسلوبه بالبلطجة

كتب- مروان الطيب:

رد الفنان أحمد العوضي على متابع وصف أسلوبه بـ البلطجة، بعدما نشر العوضي صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.



وكتب المتابع على الصورة: أسلوب بلطجة واضح"، ليرد عليه العوضي قائلا: "مالك بس يا حمادة قولي مين مزعلك".



ونشر العوضي خلال الساعات القليلة البماضية، مقطع فيديو ظهر خلاله مع معجب بائع الفريسكا على أحد الشواطئ وكتب: " أخ من أخواتي سمعني أحلى كلام وأنا وشي كله رمله، أجمد بائع فريسكا".



وكانت آخر مشاركات أحمد العوضي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "فهد البطل" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025