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"مالك ياحمادة؟".. أحمد العوضي يرد على متابع وصف أسلوبه بالبلطجة

09:59 م الجمعة 01 أغسطس 2025
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كتب- مروان الطيب:

رد الفنان أحمد العوضي على متابع وصف أسلوبه بـ البلطجة، بعدما نشر العوضي صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.


وكتب المتابع على الصورة: أسلوب بلطجة واضح"، ليرد عليه العوضي قائلا: "مالك بس يا حمادة قولي مين مزعلك".


ونشر العوضي خلال الساعات القليلة البماضية، مقطع فيديو ظهر خلاله مع معجب بائع الفريسكا على أحد الشواطئ وكتب: " أخ من أخواتي سمعني أحلى كلام وأنا وشي كله رمله، أجمد بائع فريسكا".


وكانت آخر مشاركات أحمد العوضي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "فهد البطل" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025

أحمد العوضي يرد على أحد منتقديه

أحمد العوضي الفنان أحمد العوضي
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