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عنبة يلغي حفله في الساحل اليوم حدادًا على روح متوفي حفل رمضان

08:52 م الجمعة 01 أغسطس 2025
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    محمد رمضان
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    حادث حفل محمد رمضان بالساحل
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    حادث حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي (5)
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    حادث حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي
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    حادث حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي (3)
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    محمد رمضان
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كتب- مروان الطيب:

كشف مطرب المهرجانات عنبة عن إلغاء حفله الذي كان من المقرر إقامته في الساحل الشمالي حدادا على روح الشاب الذي توفى بحفل الفنان محمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلن عنبة عن تأجيل حفله الغنائي عبر خاصية الاستوي على انستجرام وكتب: قررنا بعد خبر وفاة حسام متوفى حفل الأمس بإلغاء العمل اليوم حداد على روحه رحمه الله ويصبر أهله يارب وشفا جميع المصابين، واي حد كان رايح انهاردة بالليل يلغي الحجز المكان مقفول اليوم".

كشف الفنان محمد رمضان عن حفل غنائي جديد مساء اليوم الجمعة في الساحل الشمالي.

ونشر رمضان الملصق الدعائي الخاص بالحفل عبر حسابه على انستجرام وكتب: " الحفل قائم كما هو مخطط له الليلة من 10 مساء حتى 4 صباحا".

وواجه رمضان ليلة صعبة أمس الخميس، حيث شهد حفله في الساحل الشمالي ، تطورات درامية، انفجار مأساوي أودى بحياة عامل وأصاب 6 أشخاص، مرورًا بإيقاف الحفل بشكل مفاجيء.

عنبه

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