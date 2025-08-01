كتب- مروان الطيب:

تقدم الفنان محمد رمضان بالعزاء لأسرة المتوفي الذي رحل أثناء حفل رمضان في الساحل الشمالي.

ونشر مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري على انستجرام وقال: "بقدم التعازي لأهل حسام ربنا يسكنه فسيح جناته ويصبر أحبابه وأصحابه وأهله ويشفي المصابين، ولما شوفت الحدث وقفت الحفلة على طول واتعاملت زي أي إنسان وبشكر الناس اللي دعت لحسام وزعلان من الناس الشمتانين، هيقابل ربنا شهيد راجل بيشوف شغله وأكل عيشه مش فاشل زيك قاعد ودينك قالك الكلمة الطيبة صدقة".

وفي تصحيح نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، أوضح رمضان، أن الحادث نجم على الأرجح عن انفجار أسطوانة غاز خاصة بالألعاب النارية، وكتب: "تصحيح.. هي غالبًا انفجار أسطوانة غاز من الفاير وركس، وليست قنبلة، وجارٍ تحريات أجهزة البحث".

يذكر أن الفنان محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، إخراج محمد دياب.