كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن إنتاج مسلسل سعودي بعنوان "أبو الملوك" عن قصة خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان.

ونشر تركي تخيل مبدئي لبوستر المسلسل عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتب: "من تنفيذ فريق عمل عالمي، مسلسل سعودي عالمي يحكي قصة عبد الملك بن مروان بعنوان أبو الملوك".

كما كشف تركي آل الشيخ عن إنتاج أول فيلم رعب سعودي بجودة عالمية خلال الساعات القليلة الماضية مع المخرج الأمريكي جاري دوبرمان ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة,

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

يواصل المستشار تركي آل الشيخ كشف العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.