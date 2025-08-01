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20 صورة لـ ديفيد ديفيدسون المشارك بفعاليات مهرجان الرياض للكوميديا

06:29 م الجمعة 01 أغسطس 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الممثل الأمريكي بيت ديفيدسون في جلسة تصوير
  • عرض 20 صورة
    بيت ديفيدسون برنامج SNL
  • عرض 20 صورة
    بيت ديفيدسون في SNL
  • عرض 20 صورة
    بيت ديفيدسون في الرياض
  • عرض 20 صورة
    بيت ديفيدسون في جلسة تصوير
  • عرض 20 صورة
    بيت ديفيدسون في حفل ميت جالا
  • عرض 20 صورة
    بيت ديفيدسون مع جاستن بيبر وسنوب دوج
  • عرض 20 صورة
    بيت ديفيدسون مع كيم كارداشيان
  • عرض 20 صورة
    بيت ديفيدسون واريانا جراندي
  • عرض 20 صورة
    بيت ديفيدسون والممثل الأمريكي بن ستيلر
  • عرض 20 صورة
    الممثل الأمريكي بيت ديفيدسون
  • عرض 20 صورة
    بيت ديفيدسون وكريستين ستيوارت
  • عرض 20 صورة
    بيت ديفيدسون وكيم كارداشيان
  • عرض 20 صورة
    بيت ديفيدسون والممثل جو بيشي
  • عرض 20 صورة
    بيت ديفيدسون يتابع إحدى مباريات كرة السلة
  • عرض 20 صورة
    بيت ديفيدسون يقدم أحد العروض الكوميدية
  • عرض 20 صورة
    بيت ديفيدسون ومايلي سايرس
  • عرض 20 صورة
    بيت ديفيدسون مع النجوم
  • عرض 20 صورة
    بيت ديفيدسون يقدم عرضا كوميديا في بيتسبرج
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كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ الكشف عن النجوم المشاركين في فعاليات مهرجان الرياض للكوميديا المقرر أن نبدأ يوم 26 سبتمبر حتى 9 أكتوبر المقبل.

ويمتاز المهرجان بتقديم العديد من المواهب الكوميدية حول العالم، وسط حضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية ضخمة.

ومن الضيوف الذي أعلن المستشار تركي انضمامهم للمهرجان، الممثل والمنتج الأمريكي بيت ديفيدسون وخلال السطور التالية، أبرز المعلومات عنه في السطور القادمة.

1- فقد والده في حادث 9 سبتمبر الشهير وسقوط مركزي التجارة العالمي.

2- ارتبط اسمه بالمغنية أريانا جراندي وعارضة الأزياء كيم كارداشيان.

3- يقدم العديد من الفقرات الكوميدية واشتهر بسخريته وتهكمه على المواقف والأحداث.

4- ولد في نوفمبر عام 1993 في نيويورك.

5- يقدم حفلا في بيتسبرج بنسلفانيا الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 2 أغسطس.

6- ليس لديه حساب رسمي على السوشيال ميديا.

7- آخر مشاركاته في السينما بفيلم الرعب والإثارة "The House" عرض بشهر يوليو الماضي.

8- ينتظر عرض فيلم جديد بعنوان "The Pick up " مع النجم العالمي إيدي ميرفي يوم 6 أغسطس الجاري.

ديفيد ديفيدسون مهرجان الرياض للكوميديا
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