20 صورة لـ بيت ديفيدسون المشارك بفعاليات مهرجان الرياض للكوميديا

كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ الكشف عن النجوم المشاركين في فعاليات مهرجان الرياض للكوميديا المقرر أن نبدأ يوم 26 سبتمبر حتى 9 أكتوبر المقبل.

ويمتاز المهرجان بتقديم العديد من المواهب الكوميدية حول العالم، وسط حضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية ضخمة.

ومن الضيوف الذي أعلن المستشار تركي انضمامهم للمهرجان، الممثل والمنتج الأمريكي بيت ديفيدسون وخلال السطور التالية، أبرز المعلومات عنه في السطور القادمة.

1- فقد والده في حادث 9 سبتمبر الشهير وسقوط مركزي التجارة العالمي.

2- ارتبط اسمه بالمغنية أريانا جراندي وعارضة الأزياء كيم كارداشيان.

3- يقدم العديد من الفقرات الكوميدية واشتهر بسخريته وتهكمه على المواقف والأحداث.

4- ولد في نوفمبر عام 1993 في نيويورك.

5- يقدم حفلا في بيتسبرج بنسلفانيا الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 2 أغسطس.

6- ليس لديه حساب رسمي على السوشيال ميديا.

7- آخر مشاركاته في السينما بفيلم الرعب والإثارة "The House" عرض بشهر يوليو الماضي.

8- ينتظر عرض فيلم جديد بعنوان "The Pick up " مع النجم العالمي إيدي ميرفي يوم 6 أغسطس الجاري.