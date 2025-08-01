مفاجأة.. حفل جديد لـ محمد رمضان الليلة في الساحل الشمالي

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد رمضان عن حفل غنائي جديد مساء اليوم الجمعة في الساحل الشمالي.

ونشر رمضان الملصق الدعائي الخاص بالحفل عبر حسابه على انستجرام وكتب: " الحفل قائم كما هو مخطط له الليلة من 10 مساء حتى 4 صباحا".

وواجه رمضان ليلة صعبة أمس الخميس، حيث شهد حفله في الساحل الشمالي ، تطورات درامية، انفجار مأساوي أودى بحياة عامل وأصاب 6 أشخاص، مرورًا بإيقاف الحفل بشكل مفاجيء.

وتراجع محمد رمضان عن تصريحه السابق الذي وصف فيه حادث حفله بالساحل الشمالي بأنه "محاولة اغتيال"، مؤكدًا في منشور جديد أن الانفجار الذي أودى بحياة عامل وأصاب آخرين لم يكن ناتجًا عن قنبلة.

وفي تصحيح نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، أوضح رمضان، أن الحادث نجم على الأرجح عن انفجار أسطوانة غاز خاصة بالألعاب النارية، وكتب: "تصحيح.. هي غالبًا انفجار أسطوانة غاز من الفاير وركس، وليست قنبلة، وجارٍ تحريات أجهزة البحث".

وأضاف، أنه تأكد من إدارة "جولف بورتو مارينا" أن المكان تم تأمينه بالكامل قبل الحفل، واصفًا ما حدث بأنه "حادث قضاء وقدر"، ومختتمًا بقوله: "(ليست محاولة اغتيال)، عاشت بلدي.. بلد الأمن والأمان"، وقدم تعازيه لأسرة العامل المتوفي وتمنياته بالشفاء للمصابين.

طرح الفنان محمد رمضان، أغنية جديدة بعنوان"يلا يلا" على "يوتيوب" بعد ساعات قليلة من واقعة حادث حفله بالساحل >

الشمالي، والذي أودع بحياة شخص وإصابة 6 أشخاص آخرين.

ونشر رمضان، فيديو الأغنية، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "بالله عليكم بلاش مزايدات.. ده تعاقد مع شركة أجنبية ومقدرش منزلش الأغنية في ميعادها.. محدش بيقدر بلده ولا رجالتها ولا جمهورها قدي".