ميرنا نور الدين تنشر إطلالة جريئة من داخل غرفتها.. والجمهور يعلق (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، إطلالة جريئة من داخل غرفتها بأحدث ظهور لها.

ونشرت ميرنا، صورتين لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالهما إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " إيه الحلاوة دي، أحلى واحدة، تحفة، قمر، وحش الكون، الحلويات، عسل أوي".

يذكر أن، آخر أعمال ميرنا نورالدين مسلسل "فهد البطل" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته أحمد العوضي، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، عصام السقا، وآخرين، وإخراج محمد عبدالسلام.