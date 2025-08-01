بإطلالة جريئة.. ملك قورة تستمتع بإجازة الصيف والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة ملك قورة، لجلسة تصوير جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت ملك، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "زي القمر، ما شاء الله، أحلى ملوكة في الدنيا، قمر، جميلة أوي، الرقة كلها والجمال، ملكة جمال الكون، إيه الحلويات دي".

يذكر أن، آخر مشاركات ملك قورة مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي.