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بملابس صيفية..ندى موسى وسط البحر والجمهور يغازلها (صورة)

04:46 م الجمعة 01 أغسطس 2025

ندى موسى

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ندى موسى، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.

ونشرت ندى، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها وهي بملابس صيفية وسط البحر.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر، جميلة أوي، تحفة، عسل أوي يا ندى، أحلى ندى، سكر أوي".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ندى موسى كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ندى موسى

ندى موسى السوشيال ميديا إنستجرام ندى موسى
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