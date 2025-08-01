كيف علق الجمهور على ما حدث في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي؟

كتبت - سهيلة أسامة:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ما حدث في حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي والذي تسبب في وفاة شخص وإصابة 6 أشخاص آخرين.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أصلا المفروض بيبقى فيه مسافة آمان اتنين - تلاتة متر وبيحطوا سور حديد كده بين المسرح والجمهور" ، "مش صح إن الجمهور يبقى لازق في المسرح كده" ، "بسرعة سواها عملية اغتيال" ، "خلاها عملية اغتيال في ثانية".

ومن بين التعليقات الأخرى، أيضا "والله كويس إنه مجريش من الحفلة ووقف ساعدهم .. ربنا يرحم اللي اتوفى ويغفر له يا رب ويسامحه ويشفي المصابين" ، "كل شيء دون تنظيم يفشل" ، "ترافيس سكوت فرع مصر" ، "يا ريت يبطلوا الألعاب النارية دي من كل مناسبة".

وشهد حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي مساء أمس الخميس، تطورات درامية، بدأت بانفجار مأساوي أودى بحياة عامل وأصاب 6 أشخاص، مرورًا بإيقاف الحفل بشكل مفاجيء.

وكان محمد رمضان، قد تراجع عن تصريح سابق له وصف فيه حادث حفله بالساحل الشمالي بأنه "محاولة اغتيال"، مؤكدًا في منشور جديد أن الانفجار الذي أودى بحياة عامل وأصاب آخرين لم يكن ناتجًا عن قنبلة.

وفي تصحيح نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، أوضح رمضان، أن الحادث نجم على الأرجح عن انفجار أسطوانة غاز خاصة بالألعاب النارية، وكتب: "تصحيح.. هي غالبًا انفجار أسطوانة غاز من الفاير وركس، وليست قنبلة، وجارٍ تحريات أجهزة البحث".

وأضاف، أنه تأكد من إدارة "جولف بورتو مارينا" أن المكان تم تأمينه بالكامل قبل الحفل، واصفًا ما حدث بأنه "حادث قضاء وقدر"، ومختتمًا بقوله: "(ليست محاولة اغتيال)، عاشت بلدي.. بلد الأمن والأمان"، وقدم تعازيه لأسرة العامل المتوفي وتمنياته بالشفاء للمصابين.