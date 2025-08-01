بـ"فستان صيفي".. نسرين طافش تنشر إطلالة جريئة والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من جلسة تصوير خضعت لها خلال تصوير أغنيتها الجديدة "روقان".

ونشرت نسرين، الصور التي ارتدت خلالها فستان صيفي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا بلوكات للناس اللي تجيب وجع الراس، روقان".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر، ألف مبروك على الأغنية، قمر ظهر في عز النهار، سلطانة الجمال، أغنية مكسرة الأرض، اطلالتك عنوانها الأنوثة الطاغية".

يُذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش في السينما كان فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، زينة، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.