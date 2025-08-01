نجلاء بدر بإطلالة جريئة من أحدث ظهور.. والجمهور يغازلها (صور)
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كتبت- نوران أسامة:
خطفت الفنانة نجلاء بدر، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.
ونشرت نجلاء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " مكاني المفضل منذ الطفولة".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حتة سكرة، أنيقة، قمر، إيه الحلاوة دي يا نجلاء".
يذكر أن، آخر أعمال نجلاء بدر، مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي عرض في العام الماضي 2024 بطولة كل من: آسر ياسين ،عائشة بن أحمد، نهال عنبر، ياسر علي ماهر، أحمد خالد صالح ، من تأليف عماد صبري، إخراج هاني خليفة.
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