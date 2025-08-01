17 صورة لـ منة فضالي بإجازة الصيف من أمام نهر السين بفرنسا

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة منة فضالي، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نهر السين في فرنسا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر، الحلوة، جميلة، قمر الليالي اللي منور كل مكان، عسل أوي، أوعي تقعي في المياه".

يذكر أن، آخر أعمال منة فضالي مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.