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شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند لهذا السبب

12:33 م الجمعة 01 أغسطس 2025

شيرين عبدالوهاب

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كتب- هاني صابر:

تصدرت المطربة شيرين عبدالوهاب، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد تقديمها بلاغ ضد طليقها الفنان حسام حبيب بسبب تصريحاته الأخيرة.

وكان المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، أصدر بيانًا صحفيًا أعلن فيه تقدم موكلته ببلاغ ضد طليقها الفنان حسام حبيب بسبب تصريحاته التي وصفها بـ "المسيئة" في أحد البرامج التليفزيونية خلال شهر رمضان الماضي.

وأوضح، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تقدمت بالبلاغ في شهر مارس، بعد أن سببت تلك التصريحات لها أضرارًا نفسية ومعنوية جسيمة، وهو ما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، علّق محامي شيرين، على ما أُثير حولها بعد ختام مشاركتها في مهرجان موازين الدولي، مؤكدًا أن هناك حملة ممنهجة تستهدف تشويه صورتها والتقليل من نجاحاتها، قائلا: "الفنانة شيرين عبدالوهاب تتعرض لحملة ممنهجة بات معروفًا من يقف وراءها، تهدف إلى التشويش على نجاحاتها والتقليل من أي إنجاز فني تحققه".

شيرين عبدالوهاب جوجل حسام حبيب
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