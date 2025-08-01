ماذا حدث في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي؟

كتبت - نوران أسامة:

تصدر الفنان محمد رمضان، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد حادث الانفجار الذي وقع في حفله بالساحل الشمالي، نتج عنه وفاة عامل وإصابة 6 أشخاص آخرين.

بداية القصة

وقع إنفجار مفاجيء للألعاب النارية خلال حفل الفنان محمد رمضان في منطقة جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، ضمن فعاليات مهرجان "بورتو بيتس".

وتوفي عامل إثر هذا الانفجار، وأصيب 6 عمال آخرين.

ووقع الحادث نتيجة خلل فني أدى إلى سقوط الألعاب النارية باتجاه الجمهور بدلًا من انطلاقها عموديًا، مما تسبب في حالة من الفوضى قبل تدخل الجهات الأمنية لتأمين الموقع وإخلاء الحاضرين.

موقف محمد رمضان بعد الانفجار

أعلن محمد رمضان، وهو على خشبة المسرح عن وفاة أحد العاملين، ثم قال لجمهور حفله: "صعب نكمل، فيه واحد توفى.. بنعتذر للجميع، حبايبي إنتوا أهلي وناسي أفديكم بروحي والله" ليعلن عن إلغاء الحفل احترامًا للضحايا والمصابين.

نقل مصابي حفل محمد رمضان للمستشفى

تم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، بينما باشرت السلطات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث، الذي أثار تساؤلات حول معايير السلامة المتبعة في تنظيم الفعاليات الجماهيرية الكبرى.

فيديو وقوع حادث حفل محمد رمضان

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل فيسبوك، اللحظات الأولى لوقوع انفجار خلال حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي.

ويكشف الفيديو لحظة سقوط الألعاب النارية بشكل خاطيء على الجمهور بالقرب من المسرح نتيجة خلل فني وقع فجر الجمعة، مما تسبب في حالة من الهلع ودفع "رمضان" إلى إيقاف الحفل على الفور.

تعليق محمد رمضان عن الحادث

وصف الفنان محمد رمضان الحادث الذي وقع في حفله بالساحل الشمالي بأنه "محاولة اغتيال مكتملة الأركان".

وكتب رمضان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "تم إنهاء الحفلة قبل منتصفها بسبب تفجير على المسرح بجواري بالظبط، وأثره في أذني حتى الآن، وبسببه توفي عامل وفيه 2 شباب في حالة خطيرة".

وأضاف: "صوت قنبلة مالوش علاقة بالفاير وركس والله محاولة اغتيال مكتملة الأركان، ليه الغل يوصل للدرجة دي".

تعليق منظم حفل محمد رمضان

علّق منظم الحفلات ياسر الحريري على واقعة الإصابات والوفاة التي شهدها حفل الفنان محمد رمضان، الذي أُقيم مساء الخميس 31 يوليو في الساحل الشمالي.

وقال ياسر الحريري عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "ربنا إن شاء الله يعدّيها على خير، بس بجد المنظم مش بيكون هو المسؤول عن أخطاء الغير، خصوصًا إننا مشغّلين بتاع الفاير، وهو جايب كل تصاريحه.. بس المنظم يلبس الموضوع؟ خير إن شاء الله.. دعواتكم".

وفي تعليق آخر نشره عبر خاصية "القصص القصيرة"، كتب: "أنا منظم الحفلة، وبتعاقد كل يوم مع شركات مختصة بالمسرح طول حياتي.. الشركة اللي اتعاقدت معاها جت بتصريح حكومي، يعني كل حاجة ماشية صح للآخر. وبسبب خطأ منهم، للأسف، معدّة انفجرت فيهم. هما اتنين اتصابوا، الله يشفي المصابين".

وأختتم: "وللجهات المختصة، أي تحقيق أنا موجود وجاهز لأي سؤال، وإن ده ملوش علاقة بالفنان ولا بالمنظّم".

تصريح جديد من محمد رمضان عن حادث حفله بالساحل

تراجع الفنان محمد رمضان عن تصريحه السابق الذي وصف فيه حادث حفله بالساحل الشمالي بأنه "محاولة اغتيال"، مؤكدًا في منشور جديد أن الانفجار الذي أودى بحياة عامل وأصاب آخرين لم يكن ناتجًا عن قنبلة.

وفي تصحيح نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، أوضح رمضان أن الحادث نجم على الأرجح عن انفجار أسطوانة غاز خاصة بالألعاب النارية، وكتب: "تصحيح.. هي غالبًا انفجار أسطوانة غاز من الفاير وركس، وليست قنبلة، وجارٍ تحريات أجهزة البحث".

وأضاف أنه تأكد من إدارة "جولف بورتو مارينا" أن المكان تم تأمينه بالكامل قبل الحفل، واصفًا ما حدث بأنه "حادث قضاء وقدر"، ومختتمًا بقوله: "(ليست محاولة اغتيال)، عاشت بلدي.. بلد الأمن والأمان"، وقدم تعازيه لأسرة العامل المتوفى وتمنياته بالشفاء للمصابين.