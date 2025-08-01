كتب- هاني صابر:

أحيت الفنانة هالة صدقي، ذكرى وفاة والدتها، ووجهت لها رسالة رثاء.

ونشرت هالة، صورة نادرة لها مع والدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الله يرحمك يا أمي زي النهاردة كان أتعس يوم في حياتي لكن أسعد يوم ليكي لأنك تخلصتي من كل العالم المليء بالحروب والكذب والمنافقين حتى لو بعدتي بجسدك إلا أن روحك الطاهرة متلازمة معي طوال الوقت".

وتابعت: "أشكرك لأنك ربيتيني وربيتي ولادي أحسن تربية ومش بس احنا ربيتي أجيال منهم قضاة وأطباء ومهندسين ووزراء ، أشكرك على دعائك ليا ورضاكي طول الوقت ويمكن ده اللي بينقذني لغاية النهاردة من كل شر".

وأضافت: "وأذكرك لما كنتي بتقوليلي أوعي تخافي من أي حد لأن أي حد بيحاول يضرك ربنا بيجيبه الأرض فأطمئني، الله يرحمك يا أجمل وأعظم أم".