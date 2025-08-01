كتب- معتز عباس:

خطفت المطربة بسمة بوسيل الأنظار اليها بإطلالة جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت بسمة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلوة كتير، جميلة، ملكة جمال، أيقونة الجمال والأناقة المغربية، عسل أوي".

وطرحت بسمة بوسيل، ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والمكون من 6 أغاني، منها: "أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، خسارة، وصلتني شي أخبار، حلم".

وخاضت "بسمة" تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ ومن إخراج محمود كريم.