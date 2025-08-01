محيي إسماعيل يُثير الجدل بتصريحاته عن المهرجان القومي للمسرح

كتب- مروان الطيب:

حل الفنان محيي إسماعيل، ضيفا على برنامج "يحدث في مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر ويعرض على قناة "Mbc مصر".

وتطرق "محيي" خلال حديثه عن السبب وراء عدم قبول دعوة تكريمه من المهرجان القومي للمسرح.

وقال محيي إسماعيل، عن سبب رفض التكريم: "أنا مش متواضع، لازم أخد حاجة تليق بي وحاجة تكون قيمة ومهمة لأني تاريخ وتعبت أوي، فلازم اللي بيكرمني يديني قيمتي وايه المشكلة لما أخد فلوس وتديني حاجة زي الأوسكار، بحيث يبقى ليها قيمة وذكرى للي أنت بتعمله، أما التكريم بورقة أو كلمة دي مجاملة بايخة".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان محيي إسماعيل كان بفيلم "الكنز: الحب والمصير".