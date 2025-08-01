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بإطلالات جريئة.. 25 صورة لأبناء عمرو دياب في الصيف

12:01 ص الجمعة 01 أغسطس 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    نور مع صديقتها
  • عرض 25 صورة
    نور دياب مع الأصدقاء
  • عرض 25 صورة
    عبدالله دياب
  • عرض 25 صورة
    كنزي مع صديقتها
  • عرض 25 صورة
    نور عمرو دياب
  • عرض 25 صورة
    كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار
  • عرض 25 صورة
    نور
  • عرض 25 صورة
    كنزي دياب وصديقتها
  • عرض 25 صورة
    كنزي دياب وإحدى الصديقات
  • عرض 25 صورة
    كنزي دياب مع صديقة
  • عرض 25 صورة
    كنزي دياب مع الأصدقاء
  • عرض 25 صورة
    كنزي دياب في زيارة للمغرب
  • عرض 25 صورة
    كنزي دياب
  • عرض 25 صورة
    كنزي دياب تتجول مع صديقتها
  • عرض 25 صورة
    كنزي دياب تتجول مع صديقها
  • عرض 25 صورة
    عبدالله
  • عرض 25 صورة
    كنزي دياب بأحد المتاجر
  • عرض 25 صورة
    عبدالله عمرو دياب
  • عرض 25 صورة
    جنا دياب مع صديقاتها
  • عرض 25 صورة
    جلسة تصوير لجنا دياب
  • عرض 25 صورة
    جانا دياب وصديقتها
  • عرض 25 صورة
    كنزي عمرو دياب
  • عرض 25 صورة
    عبدالله دياب
  • عرض 25 صورة
    عبدالله وجنا وكنزي عمرو دياب
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كتب- مروان الطيب:

يحرص أبناء الهضبة عمرو دياب وهم "عبدالله، كنزي، نور، وجنا" على مشاركة متابعيهم لحظاتهم الخاصة مع الأصدقاء في العديد من المناسبات المختلفة وبالعديد من الدول حول العالم واستمتاعهم بإجازة الصيف.

إلى جانب وجودهم في مصر والاستمتاع بإجازة الصيف وحرصهم على التواجد وحضور حفلات والدهم النجم الكبير عمرو دياب الذي تقاسم ديو مع ابنته "جنا" مؤخرا بأغنية بعنوان "خطفوني" تصدرا من خلالها محرك البحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي.

عمرو دياب أبناء عمرو دياب عبدالله كنزي نور جنا أغنية خطفوني
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