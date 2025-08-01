بإطلالات جريئة.. 25 صورة لأبناء عمرو دياب في الصيف

كتب- مروان الطيب:

يحرص أبناء الهضبة عمرو دياب وهم "عبدالله، كنزي، نور، وجنا" على مشاركة متابعيهم لحظاتهم الخاصة مع الأصدقاء في العديد من المناسبات المختلفة وبالعديد من الدول حول العالم واستمتاعهم بإجازة الصيف.

إلى جانب وجودهم في مصر والاستمتاع بإجازة الصيف وحرصهم على التواجد وحضور حفلات والدهم النجم الكبير عمرو دياب الذي تقاسم ديو مع ابنته "جنا" مؤخرا بأغنية بعنوان "خطفوني" تصدرا من خلالها محرك البحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي.