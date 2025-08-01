إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة المنتج الفني صلاح شميس، خالد جلال ينعى شقيقه بكلمات مؤثرة، نجوم الفن يودّعون لطفي لبيب من كنيسة مارمرقس، محامي شيرين عبدالوهاب يكشف تفاصيل بلاغها ضد حسام حبيب، "المهن السينمائية" تعلن وفاة المنتج الفني صلاح شميس، تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل أول فيلم رعب سعودي عالمي قبل عرضه بالسينمات،، وغيرها من الأخبار.