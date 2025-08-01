إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بفستان طويل باللون الأحمر، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

داليا البحيري

شاركت الفنانة داليا البحيري، متابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بمكياج هادئ.

جنا عمرو دياب

ظهرت جنا عمرو دياب، بإطلالة جريئة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

نادية الجندي

ظهرت الفنانة نادية الجندي بإطلالة شبابية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

هنا الزاهد

تألقت الفنانة هنا الزاهد في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان قصير باللون البيج والأسود.

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه صورة جديدة له، عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" ظهر خلالها بملابس كاجوال.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة هاجر أحمد، صورًا جديدة لها من أحدث ظهور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان طويل باللون البرتقالي.

ريهام حجاج

تستمتع الفنانة ريهام حجاج بعطلتها الصيفية، وشاركت جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي بإطلالة كاجوال عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.