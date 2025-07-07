وائل كفوري يطرح أغنية "تك تك قلبي" ثاني أغنيات ألبوم"WK25" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

طرح المطرب وائل كفوري، ثاني أغنيات ألبومه الجديد "WK25" وهي بعنوان "تك تك قلبي" على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع موسيقى بلال الزين وميكس وماسترينج على رمضان، والألبوم من إنتاج وائل كفوري ومن تنفيذ شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.

وتقول بعض كلمات أغنية "تك تك قلبي":

قلتلّا بحبّك وطلبت إيدا

اذا وافقتي منتجوّز بكرا

قالتلي طول بالك ما تزيدا

خلّيني فكّر واعطيني فترة

ومن وقتا ناطر هالساعة

وعم راقب تَكّات الساعة

تك تك تك تك تك تك تك

تك تك قلبي من النظرة

يذكر أن وائل كفوري قد طرح الأسبوع الماضي، أولى أغنيات ألبومه الجديد، والذي يحمل عنوان "WK25".

وقد أطلق الأغنية الأولى باسم "بدي غيّر فيكي العالم" كلمات إميل فهد، وألحان جيهاد حدشيتي، وتوزيع موسيقى، روني باراك، وميكس و ماسترينج علي رمضان.. وحققت نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة..