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قبل طرحه بالسينمات.. هنا الزاهد تكشف عن شخصيتها بفيلم "الشاطر"

04:18 م الإثنين 07 يوليه 2025

هنا الزاهد

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كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن شخصيتها بفيلم "الشاطر" المقرر طرحه بالسينمات يوم 10 يوليو الجاري.

ونشرت هنا، بوسترها بالفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كراميلا، فيلم الشاطر في جميع السينمات يوم ١٦ يوليو، ويعرض في سينمات الخليج ودول العالم ٣١ يوليو".

وتظهر هنا الزاهد بالفيلم بشخصية فتاة تقع في حب الفنان أمير كرارة.

فيلم "الشاطر" بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، محمد القس، مصطفى غريب، أحمد عصام، ومن تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

هنا الزاهد فيلم الشاطر إنستجرام
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