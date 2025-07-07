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مها الصغير تعتذر عن أزمة "سرقة اللوحات": أنا غلطت.. وما أمر به لا يبرر ما حدث

03:54 م الإثنين 07 يوليو 2025
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    المذيعة مها الصغير
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    المذيعة مها الصغير
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    مها الصغير
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كتبت- منال الجيوشي

علقت الإعلامية مها الصغير، على أزمة استعانتها بلوحات فنية لفنانة دنماركية تدعى Lisa Lach-Nielsen ونسبها لنفسها دون الإستئذان منها.

وكتبت مها الصغير عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "أنا غلطت، غلطت في حق الفنانة الدنماركية ليزا وفي حق كل الفنانين وفي حق المنبر اللي اتكلمت منه"

وتابعت: "والأهم غلطت في حق نفسي، مروري بأصعب ظروف في حياتي لا يبرر لي ما حدث، أنا آسفة وزعلانة من نفسي"

وكانت الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسيون، قالت عبر حسابها على إنستجرام، إن إحدى اللوحات التي تحمل عنوان صنعت لنفسي بعض الأجنحة، هي من رسمتها عام 2019، وأن الصورة المعروضة في برنامج "معكم" والتي ادعت مها الصغير أنها رسمتها، هي نفسها صورة لوحتها الأصلية.

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مها الصغير لوحات فنية ليزا لاش نيلسيون
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