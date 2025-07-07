كتب- هاني صابر:

استغاثت الفنانة نادية رشاد من قانون الإيجار القديم، معبرة عن قلقها من فقدان شقتها.

وقالت نادية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أنا عايشة في إيجار قديم ومن سكان المهندسين، وأنا بستغيث من القانون لاني عايشة في شقتي بقالي سنين، وعقد الإيجار بيني وبين المالك مباشرة يعني مش ورثاها من والدي أو والدتي".

وتابعت: "مقدرش أشيل عفشي وأمشي وأنا في صحتي المتدهورة دي".

واستكملت: "وأنا مع تحريك الأجرة والأسعار ومعنديش مشكلة في ده وموافقة عليه، بس عندي أزمة كبيرة اني أتنقل من شقتي وأنا ست كبيرة ومش هعرف أعيش غير فيها الباقي من حياتي، وأي حاجة تانية غير كدة مش مقبولة بالنسبالي".

وأضافت: "صاحب العمارة راجل محترم، ولما خدت منه الشقة كإيجار قديم كان بالتراضي بينا ولم يكن بالغصب، ولكنه رافض ياخد مني إيجار الشقة لحد ما يتحدد القانون ويصدر رسميا ويتم العمل به".

وتعد نادية رشاد ثاني فنانة تستغيث من القانون بعد الفنانة نبيلة عبيد التي أعلنت عن خوفها من فقدان شقتها التي احتضنت كل ذكرياتها ونجاحاتها الفنية فيها، قائلة: "الشقة دي بداية من رابعة العدوية لحد الراقصة والسياسي، شوفت فيها كل النجاحات اللي عيشتها، كل حاجة حلوة عملتها كانت فيها، أنا لما بفتح الباب وأخش، بشم ريحة أمي.. لأنها عاشت معايا، وأنا لا اتجوزت ولا خلفت، دي حياتي كلها.. من ساعة ما سمعت بالقانون الجديد، وقلبي بيدق.. ماطلبوش مني أخلي الشقة، بس أنا قلقة، ولو هيعلوا الإيجار معنديش مانع. دي مش شقة، دي تاريخ. فيها هدومي بتاعة أدواري، والمجلات، وألبوماتي. أنا ضحيت بحياتي عشان شغلي، ومين هيحتفظ بالحاجات دي بعدي؟، بكرة ألاقيها على سور الأزبكية".

يذكر أن، الفنانة نادية رشاد تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مسيرتها الفنية في سبعينيات القرن العشرين بدور في فيلم "من عظماء الإسلام" عام 1970، ثم بدأ يعرفها الجمهور من خلال إشتراكها في المسلسل الشهير "القاهرة والناس" عام 1972.

وبرعت في المسلسلات الدينية ومسلسلات السير الذاتية، فقامت بأداء دور المطربة منيرة المهدية في مسلسل "أم كلثوم" عام 1999، كما شاركت في مسلسلات "أرابيسك، القضاء في الإسلام، الوعد الحق، بوابة الحلواني، قاسم أمين، علي مبارك، ابن موت، نصيبي وقسمتك 2 ، الاختيار 3".

وكتبت العديد من الأفلام والمسلسلات والسهرات التلفزيونية التي تناقش قضايا المرأة ومنها "آسفة أرفض الطلاق، القانون لايعرف عائشة، جواز في السر".