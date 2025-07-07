كتبت- منال الجيوشي

ينافس الفيلم المصري "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج مراد مصطفى، والفيلم الفلسطيني كان ياما كان في غزة للإخوان ناصر بالمسابقة الإقليمية بمهرجان يريفان السينمائي الدولي (جولدن أبريكوت) والذي يمتد من الأحد 13 وحتى الأحد 20 يوليو.

فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" من بطولة بوليانا سيمون إلى جانب مغني الراب المصري زياد ظاظا وعماد غنيم وممدوح صالح، ومونتاج محمد ممدوح، مع مدير التصوير السينمائي المصري مصطفى الكاشف

وشهد عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي بالإضافة إلى عرضه الأفريقي الأول بمهرجان ديربان السينمائي الدولي.

أما فيلم "كان ياما كان في غزة" فهو إنتاج دولي مشترك بين فرنسا وألمانيا والبرتغال وفلسطين، مع قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، ومن بطولة نادر عبد الحي، رمزي مقدسي، ومجد عيد. مدير تصوير الفيلم كريستوف جرايلوت، والمونتيرة صوفي راين، وموسيقى أمين بوحافة.

وشهد عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي وفاز بجائزة أفضل مخرج في مسابقة نظرة ما