"هل لديك أقوال أخرى".. فريدة سيف النصر تعلق على أزمة مها الصغير

كتب-مصطفى حمزة:

حرصت الفنانة فريدة سيف النصر، على التعليق على واقعة كشف فنانة تشكيلية دنماركية أنها صاحبة اللوحة التشكيلية التي نسبتها الإعلامية مها الصغير لنفسها، خلال ظهورها في برنامج "معكم".

وقامت الفنانة فريدة سيف النصر، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بإعادة نشر المنشور الذي تم عرضه عبر صفحة برنامج "معكم منى الشاذلي"، ويوضح أن اللوحة التي عرضت في البرنامج من أعمال الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون.

وعلقت فريدة سيف النصر: "هل لديكي أقوال أخرى أو اختراعات أخرى فعلا، ولا بلاش، وقضية دولية، أصلا اسمه إيه ده مالوش رجلين، وشك حلو ".

وكانت ليزا لاش نيلسون، قد كشفت عبر صفحاتها في مواقع التواصل، التعدي الذي تم من الإعلامية مها الصغير، مؤكدة أن إحدى اللوحات التي عرضت في برنامج "معكم"، تحديدًا العمل الذي يحمل عنوان "صنعت لنفسي بعض الأجنحة"، هي من رسمتها عام 2019، وأن الصورة المعروضة في البرنامج هي نفسها صورة لوحتها الأصلية.

وكتبت: "إنه لأمر رائع أن ترى عملك على الشاشة الكبيرة في برنامج تلفزيوني شعبي في مصر، وسيكون أكثر برودة إذا ذكر اسمك بالفعل لكن مها الصغير مؤثرة ومذيعة ومصممة مشهورة نسيت تعمل كده وبدلاً من ذلك ادعت أنها رسمت اللوحة "صنعت لنفسي بعض الأجنحة"، بما في ذلك أعمال ثلاثة فنانين آخرين- في برنامج منى الشاذلي الحواري".

وأضافت ليزا: "نسخ أعمال الآخرين شيء، ولكن التقاط صورة للوحة الفعلية، التي صنعها شخص آخر، وأخذ الملكية العامة لها... هذا جديد بالنسبة لي، مع ذلك اخترت أن أعتبرها مجاملة كبيرة أن مها الصغير تحب عملي جداً، لدرجة أنها تريد فعلاً ارتكاب جريمة وفقاً (للقانون المصري والدولي واتفاقية برن) باستخدامها في الوسم والترويج لنفسها ولكن بما أن مها والأشخاص في القناة التلفزيونية يرفضون الرد على محاولاتي للاتصال بهم حتى أتمكن من إبداء تقديري لهم، فسأغتنم هذه الفرصة لإعادة نشر اللوحة التي رأيتها عدة مرات على وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم كرمز الكفاح من أجل الحرية في جميع أنحاء العالم وهو ما أنا فخور به حقًا".

وأوضحت الفنانة الدنماركية، إلى أن تصرف مها الصغير يعد، بحسب القوانين المصرية والدولية واتفاقية برن، انتهاكًا واضحًا لحقوق الملكية الفكرية، خاصة أن اللوحة تم استخدامها ضمن محتوى إعلامي وترويجي دون إذن أو حتى إشارة للفنان الأصلي، وفق حديثها.